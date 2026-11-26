Inflazione, investimenti, criptovalute ed euro digitale: parole sempre più presenti nel dibattito quotidiano, ma che spesso nascondono meccanismi complessi. Per aiutare i giovani a orientarsi in questo scenario, lo scorso 19 novembre l’ITES “Angelo Fraccacreta” di San Severo ha aperto le porte alla Banca d’Italia per una giornata dedicata all’educazione finanziaria e alle trasformazioni del sistema monetario.

A confrontarsi con gli studenti delle classi quarte sono stati la dottoressa Roberta Marzullo, direttrice della filiale di Foggia della Banca d’Italia, insieme ai collaboratori Lorenzo Chianese ed Elena Sirignese, tornata per l’occasione tra i banchi che l’hanno vista studentessa. Nel corso dell’incontro, i relatori hanno analizzato temi cruciali per il presente e il futuro dei cittadini: dal potere d’acquisto al valore della moneta, fino alle opportunità di investimento e alle nuove frontiere dei pagamenti e delle valute digitali.

Ad aprire i lavori è stato il Dirigente Scolastico, prof. Alessio Mario Annolfi, che ha evidenziato il valore strategico del dialogo tra scuola e mondo delle professioni, fondamentale per arricchire il bagaglio formativo dei ragazzi e fornire loro competenze concrete in vista del post-diploma. L’alfabetizzazione finanziaria, del resto, non è riservata solo a chi sceglierà percorsi universitari o lavorativi in ambito economico, ma rappresenta una bussola indispensabile per leggere l’attualità e compiere scelte consapevoli nella vita adulta.

La mattinata non è stata solo teorica: gli alunni sono stati infatti coinvolti attivamente in un gioco didattico sui temi affrontati. Nella sfida si sono particolarmente distinti tre studenti della classe IV B SIA, Alfredo Cassone, Francesco Masselli e Dino Laurino che si sono aggiudicati dei simpatici premi, mentre a tutti i partecipanti sono stati distribuiti dei quaderni di approfondimento dedicati alle tematiche trattate.

In chiusura, la professoressa Mirella Manzaro, funzione strumentale per l’orientamento al post-diploma, ha ringraziato i relatori per la disponibilità e per aver messo la propria esperienza al servizio degli studenti, trasformando concetti tecnici in un’occasione di crescita concreta e partecipata e ricordando come la conoscenza sia uno strumento indispensabile per orientarsi, anche nel mondo del denaro, con maggiore consapevolezza.



Pubblicato il 26 Novembre 2026