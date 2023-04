Allianz Pazienza – Stella Azzurra Roma: la prima di 8 finali

Parte dal Pala Falcone e Borsellino il famigerato Girone Nero, raggruppamento tra le ultime quattro delle due conference di A2 che decreterà, alla sua conclusione, 2 retrocessioni dirette, altre due mediante playout e 4 salvezze (anche in questo caso le prime due direttamente le altre passando per i playout). Ad aggiungere pepe alla contesa la prima avversaria della Cestistica Città di San Severo è la Stella Azzurra Roma, guidata dal grande ex Luca Bechi.

I capitolini hanno avuto un percorso piuttosto particolare: un inizio di stagione con 10 sconfitte consecutive ed una seconda parte con un record di 7v-7p. A ciò aggiungasi che quasi la metà delle gare perse è stata con uno scarto inferiore ai cinque punti, a testimonianza del fatto che forse questa è la compagine peggiore da affrontare in post-season. A ulteriore sostegno della nostra tesi c’è un roster che contempla gente del calibro di Giachetti, Rullo, Wilson, Givens, Campani, Chiumenti, Nikolic ed i ragazzi sempre attivi della cantera stellina.

A San Severo però sembra cambiato il vento da un po’ di partite: finalmente coach Pilot può contare sul roster al completo ed il lavoro in palestra anche a livello atletico sembra dare i suoi frutti con una migliore circolazione di palla e scelte di tiro meno affrettate. Di sicuro poi il fattore Palacastellana va messo in conto come già dimostrato domenica scorsa contro Ravenna. Dunque senza paura sarà indispensabile rompere subito il ghiaccio cominciando con l’unico risultato possibile….

Appuntamento a domenica 2 aprile con palla a due alle ore 18.00 e direzione arbitrale affidata a Stefano Wasserman di Trieste, Duccio Maschio di Firenze e Nicolò Bertuccioli di Pesaro.



Pubblicato il 1 Aprile 2023