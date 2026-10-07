Allerta meteo arancione in Toscana, domani scuole chiuse in vari comuni

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La Toscana si prepara a una fase di maltempo intenso, con piogge e temporali che potranno essere anche forti e persistenti. L'ultimo bollettino della Protezione civile prevede per domani giovedì 8 ottobre allerta arancione in alcune zone della regione per rischio temporali e rischio idrogeologico. Sono attese forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su tutta la Toscana, con fenomeni localmente forti e persistenti. Nelle zone interne sono previsti cumulati medi fino a stasera di 60-80 millimetri, con massimi locali di 80-120 millimetri. L’intensità oraria potrà localmente superare i 50 millimetri. I temporali potranno essere accompagnati da colpi di vento e grandinate. La sala operativa della protezione civile del Comune di Firenze è aperta per seguire costantemente l’evoluzione della situazione. Attivate anche le squadre del volontariato di Protezione civile, pronte a intervenire in caso di necessità. Il sindaco di Livorno, con ordinanza n 357 del 07/10/2026, ha disposto – a partire dalle 17 di oggi mercoledì 7 ottobre 2026 e domani, fino al perdurare dell’allerta arancione, la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura al pubblico: dei parchi pubblici, dei cimiteri, del canile comunale, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, del Campo sportivo scolastico 'Renato Martelli'. Scuole chiuse, stop anche a mercati, fiere e manifestazioni all’aperto e all’utilizzo delle piste ciclo-pedonali lungo l’Ombrone a Pistoia. Le scuole rimarranno invece aperte a Massa, mentre a Carrara è prevista la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili nido, del centro Verde Magico e del centro Ludicamente, delle scuole paritarie private, dell’Accademia di Belle Arti e dell’Università di Pisa; la chiusura delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini; la chiusura della piscina comunale; la chiusura e la sospensione dell’attività all’aperto degli stabilimenti balneari, con divieto di accesso e permanenza sugli arenili; la chiusura dell’area archeologica di Fossacava; la chiusura dei parchi pubblici, dei giardini, delle aree verdi comunali, delle pinete e delle aree alberate, con divieto di accesso e di stazionamento; la chiusura dei cimiteri comunali; la sospensione dei mercati previsti sul territorio comunale; la sospensione di tutte le manifestazioni e/o attività di intrattenimento al pubblico svolte all’aperto. Scuole aperte a Firenze, chiuse a Grosseto. La protezione civile nel suo bollettino ha previsto inoltre allerta gialla per domani in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Umbria.

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Pubblicato il 7 Ottobre 2026