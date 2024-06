Allerta maltempo oggi, piogge e temporali: le regioni a rischio

(Adnkronos) – Allarme maltempo oggi, domenica 9 giugno, sull'Italia. Piogge e temporali al Nord, allerta gialla in sette regioni. La protezione civile fa sapere che una perturbazione di origine atlantica si sta sposando rapidamente dalla penisola iberica verso il Nord del nostro Paese, andando a determinare un aumento dell’instabilità nella giornata di oggi, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. L’avviso prevede già dal primo mattino precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla sula Valle d’Aosta, sulle zone alpine e prealpine del Piemonte, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e sull’Umbria. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali a partire dalle 11 di oggi. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano è attivo per coordinare eventuali interventi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Giugno 2024