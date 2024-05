Allerta a Roma, uomo con coltello in strada – Video

(Adnkronos) – Massima allerta a Roma per un uomo in mimetica e con un cappello calato sul volto che si aggira con un coltello in una mano e una padella nel'altra in piazza dei Prati degli Strozzi, nel centralissimo quartiere Prati, a Roma. Numerosi i residenti ad aver segnalato, spaventati, la presenza dell'uomo ai carabinieri che lo stanno cercando dopo avere allertato la centrale operativa e le altre forze dell'ordine. Al momento nessuno sarebbe stato minacciato o ferito. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Maggio 2024