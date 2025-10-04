Allegri: “Nessuna rivincita con la Juve, si giocherà lo scudetto fino alla fine”. Poi la battuta sulla panchina

(Adnkronos) – "Milan-Juventus? Sarà una bella partita. Per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi. Per me è stata una settimana normale. Conta la partita, i sentimenti ci sono ovviamente dopo 8 anni di Juve, spero di fare 8 anni anche al Milan". Sono le parole in conferenza stampa del tecnico del Milan Massimiliano Allegri, alla vigilia del big match di campionato contro la Juve. Allegri ha aggiunto, con una battuta: "Il rischio di sbagliare panchina? No perché hanno invertito le panchine. Per me andare in panchina è sempre una grande emozione. Noi dobbiamo restare concentrare sull'obiettivo finale, il Milan deve tornare a giocare la Champions. Per farlo dobbiamo continuare a lavorare, mancano tante partite e tanti punti. Ci saranno anche momenti difficili, noi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo. Per me non è una rivincita. Quando sono andato alla Juve ho ringraziato il Milan per i primi 4 anni. Prima di tornare qui ho ringraziato la Juve. Difesa? Contro il Napoli abbiamo fatto bene, ma potevamo difendere meglio come nell'azione del rigore". Allegri ha anche chiesto a Dan Peterson di parlare alla squadra. "E' stato un bellissimo momento, per me è un grande allenatore. Ho parlato con lui di calcio e di basket, ha ancora una carica straordinaria. C'è sempre da imparare da uno come lui. Per raggiungere l'obiettivo finale serve un certo numero di punti. Di solito per il quarto posto servono 74-75 punti. Domani dobbiamo giocare una partita molto tecnica, loro pressano tanto, hanno fatto sempre gol, hanno giocatori importanti. Quando ci sono gare così di solito vengono fuori belle partite, sono gare belle da giocare". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Ottobre 2025