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Allegri lo sostituisce, Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio: cos’è successo in Lazio-Milan

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(Adnkronos) – La Lazio batte il Milan 1-0 oggi, domenica 15 marzo, e spegne forse definitivamente i sogni scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. A decidere, la rete nel primo tempo di Isaksen. Il tecnico rossonero ha schierato in attacco Rafael Leao e a far discutere, nel secondo tempo, è stata proprio la sostituzione dell'attaccante portoghese. Leao è stato richiamato in panchina al 67', per far posto a Fullkrug. Il numero 10 del Diavolo non ha però preso benissimo la sostituzione e, uscendo dal campo, ha rifiutato l'abbraccio dell'allenatore. Un momento che farà discutere nel post-partita.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Marzo 2026

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