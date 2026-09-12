Alle Isole Tremiti quattro summer school su Europa, memoria ed energia

Le isole Tremiti diventano un laboratorio di cultura e di dibattito internazionale con quattro Summer School su Europa, memoria ed energia, frutto della collaborazione tra l’assessorato alla Cultura della Regione Puglia, il Comune delle Isole Tremiti e e Universita’ pubbliche pugliesi. E’ all’interno di questo perimetro che nasce il programma “Arcipelago delle Diomedee”, che iniziera’ domani: quattro Summer School fondate su un modello innovativo che valorizza l’apprendimento esperienziale, la didattica interdisciplinare e il coinvolgimento diretto degli studenti, con la partecipazione di docenti, ricercatori e relatori di rilievo nazionale e internazionale. I percorsi formativi si svilupperanno intorno ai temi dell’Europa, della Memoria e dell’Energia con una prima fase in programma dal 13 al 18 settembre e una seconda che si completera’ nella primavera del 2027. La prima Summer School a partire sara’ quella organizzata dall’Universita’ di Foggia e dall’Universita’ degli Studi di Bari, in programma da domani 13 settembre al 16 settembre. Un percorso interdisciplinare che, attraverso approcci e linguaggi differenti, nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione comune sull’Europa di ieri e di oggi. Da una parte, il percorso promosso dall’Universita’ degli Studi di Bari intreccera’ arti performative, momenti seminariali e tavole rotonde, per stimolare una riflessione sulla crisi delle democrazie, sul ruolo della partecipazione e sul valore di una cittadinanza attiva e consapevole. Dall’altra, l’Universita’ di Foggia proporra’ un percorso di approfondimento dedicato al sistema europeo contemporaneo, analizzato attraverso la lente della ricerca e delle politiche europee a sostegno dello sviluppo delle carriere dei ricercatori. Si svolgera’ dal 14 al 18 settembre, invece, la Summer School “Ab Insula”, curata dal Politecnico di Bari e dedicata al tema dell’abitare, declinato nel recupero della memoria storico-culturale dei luoghi. Il percorso proporra’ infatti un’esperienza di didattica, ricerca e sperimentazione progettuale finalizzata a esplorare nuovi rapporti tra dimensione collettiva e privata e a definire possibili modelli di housing, condivisione di funzioni e servizi e nuove forme di relazione, compatibili con il contesto storico-culturale e paesaggistico delle isole e nel rispetto delle caratteristiche dell’architettura tradizionale



Pubblicato il 12 Settembre 2026