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Allarmi bomba, studenti Virgilio di Milano: “Pensavamo fosse uno scherzo”

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“Pensavamo fosse uno scherzo” riferiscono alcuni studenti del liceo Virgilio di Milano. “Quando abbiamo sentito la campanella credevamo in un’esercitazione, hanno comunque fatto bene ad evacuare la scuola” raccontano i ragazzi che si trovano ancora all’esterno dell’istituto, commentando l’allarme bomba scattato dopo che una mail con delle minacce è stata recapitata ad oltre 6mila istituti in tutta Italia.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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