Attualità
Allarmi bomba, studenti Virgilio di Milano: “Pensavamo fosse uno scherzo”
“Pensavamo fosse uno scherzo” riferiscono alcuni studenti del liceo Virgilio di Milano. “Quando abbiamo sentito la campanella credevamo in un’esercitazione, hanno comunque fatto bene ad evacuare la scuola” raccontano i ragazzi che si trovano ancora all’esterno dell’istituto, commentando l’allarme bomba scattato dopo che una mail con delle minacce è stata recapitata ad oltre 6mila istituti in tutta Italia.
Pubblicato il 11 Novembre 2026