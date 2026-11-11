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Allarmi bomba, mail con “avviso di pericolo” a oltre 300 scuole: la firma è di Mikhail Andropov

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(Adnkronos) – “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”. Inizia così il testo della e-mail che ha fatto scattare l’allarme bomba in oltre centinaia di scuole in tutta Italia. Ne sarebbero ben 300, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’oggetto dell’e-mail riporta la dicitura “Avviso di pericolo”. 

“Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi – si legge – Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta”. Inoltre, prosegue, “abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro”. Dopodiché “finiremo i sopravvissuti a coltellate”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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