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Allarmi bomba, evacuato liceo Kennedy a Roma: “”Abbiamo avuto paura””

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Allarmi bomba in oltre 300 scuole italiane, la minaccia è arrivata via mail. Tra gli istituti evacuati anche il liceo Kennedy della Capitale. “La preside mi ha invitato ad evacuare l’istituto. Ho fatto uscire tutti gli alunni e accompagnato personalmente gli artificieri che non hanno trovato nulla. Ora clima sereno”, riferisce Massimo Frana, vicepreside del liceo Kennedy. “Non abbiamo mai vissuto una situazione del genere, inizialmente abbiamo avuto paura” racconta uno studente.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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