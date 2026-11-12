Allarmi bomba, altolà opposizioni a Meloni: “Proposte spettano al governo, no deleghe in bianco”

(Adnkronos) – “Quando è in difficoltà, Meloni cerca di coinvolgerci ma deve essere chiaro che la responsabilità è del governo e spetta al governo”. Uno dei partecipanti all’incontro a palazzo Chigi, convocato dalla premier Giorgia Meloni dopo gli allarmi bomba di ieri e allargato ai leader delle opposizioni, riassume così l’impressione avuta a quel tavolo. “Ci ha chiesto di fare proposte, noi abbiamo fatto le nostre osservazioni e poi Meloni le ha ripetute dicendo ‘le opposizioni sono d’accordo con noi’. E no, non funziona così”. Insomma, le opposizioni fiutano il ‘trappolone’ e prima di lasciare palazzo Chigi si coordinano per uscire con una voce univoca dall’incontro: disponibilità a collaborare ma nessuna delega in bianco, rinnovata richiesta a riferire in Parlamento perché le proposte su come garantire la sicurezza spetta “al governo farle, finché sono loro a palazzo Chigi”. E alla riunione dal governo indicazioni non sarebbero arrivate. Dice Elly Schlein ai cronisti alla Camera: “Oggi non ci hanno fatto alcuna proposta concreta”.

Si riferisce che l’incontro, il terzo tra governo e opposizioni da inizio legislatura, è avvenuto in un clima “molto istituzionale”, nessuna battuta o scambio al di fuori del tema all’ordine del giorno. Ha aperto i lavori Meloni, poi sono seguiti gli interventi dei rappresentanti delle opposizioni, quindi i ministri Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, il sottosegretario Alfredo Mantovano, i vicepremier Antonio Tajani e un “conciso” Matteo Salvini, si racconta.

“Bene il confronto, ma – ha detto Schlein lasciando palazzo Chigi – deve proseguire nelle sedi competenti che sono il Parlamento e il Copasir. La responsabilità di garantire la sicurezza e l’ordine pubblico è del governo che con la convocazione di questa mattina dimostra di saperlo, a questo punto. È chiaro che noi rimaniamo disponibili a collaborare, ma no a deleghe in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà. Non abbiamo avuto stamattina proposte specifiche, discuteremo in Parlamento e nelle sedi opportune”. Quindi Giuseppe Conte: “Oggi siamo stati invitati a far proposte, ma le proposte deve farle il governo e noi valutiamo, ovviamente sulla base di quel che ci viene detto, l’efficacia o meno. Non può essere nostra responsabilità, oggi, non disponendo di tutte le informazioni necessarie che possiede il governo, non spetta a noi l’onere di fare proposte”. E ancora Nicola Fratoianni: “Abbiamo risposto all’invito della presidente del Consiglio che ha chiesto collaborazione a tutte le forze politiche. Noi ovviamente abbiamo offerto la nostra disponibilità a collaborare, non è un delega in bianco come naturale che sia e come è giusto. Abbiamo chiesto che ci siano comunque le informative dal Parlamento che è il luogo nel quale occorre in questa discussione che prosegua”.

Entrando nel merito, le opposizioni chiedono al governo un protocollo per gestire situazioni come quella di ieri con allarmi bomba in scuole di mezza Italia e di spostare risorse dalle armi alla cybersicurezza. “Ci sono stati tagli inaccettabili alla cybersicurezza – dice Angelo Bonelli – e abbiamo chiesto alla premier di considerare che una cosa è la cybersicurezza e altro sono i sistemi di arma. C’è una sproporzione inaccettabile, 98 milioni per cybersicurezza e centinaia di miliardi di euro nei prossimi anni per le armi. Ma gli hacker non vengono fermati coi cannoni”. E poi Schlein: “Abbiamo proposto di spostare una parte di risorse previste per le armi sulla cybersicurezza”. Quindi Fratoianni: “Abbiamo chiesto che aumentino i finanziamenti alle strutture della cybersicurezza magari diminuendo altre voci del bilancio della difesa, forse di fronte ai rischi che pure sono stati sollecitati è più urgente intervenire su questo che comprare nuovi carri armati o nuovi F35 ed è stata una posizione che abbiamo posto unitariamente come opposizione. Aspettiamo che su questo arrivino delle proposte dei fatti”.

Conte richiama l’attenzione sulla necessità di un protocollo: “Su questi temi deve esserci massima collaborazione, ieri il Paese si è bloccato per delle mail massicce inviate alle scuole. Non possiamo permettercelo, basta dotarci di un protocollo. Bisogna coordinare tutte le autorità competenti, bisogna coordinare tutte le azioni e cercare di avere una risposta unitaria a questa sfida, è questa la sfida in cui mi sono personalmente permesso di sollecitare il governo a far presto”. Stessa linea di Schlein: “C’è una preoccupazione nel Paese, anche per questo bisogna predisporre protocolli adeguati per gestire situazioni come quella di ieri in modo efficace, in modo proporzionato ai rischi e in modo da rassicurare il Paese”. Tutti chiedono risposte tempestive. “Siamo in ritardo sia per quanto riguarda la sicurezza strategica, la sicurezza preventiva e per quanto riguarda la capacità di risposta – osserva Riccardo Magi -. Bene la ricerca dell’unità, ma ovviamente questo non significa per noi una delega in bianco al governo e vogliamo conoscere quali saranno le iniziative specifiche che il governo intende mettere in atto per colmare un ritardo del nostro Paese, che è oggettivo”.

Matteo Renzi la mette così: “A mio avviso l’incontro è stato molto buono nel metodo: per la prima volta la presidente del Consiglio accetta di chiamare le opposizioni per affrontarsi su un tema delicato. Non altrettanto buono nel merito, e ne parleremo in Parlamento, perché io ritengo che sul tema della cyber security, proprio perché l’allarme è molto serio, bisognerebbe avere un diverso tipo di reazione”. Incalza il leader di Italia Viva: “Più competenza, più serietà, meno amichetti nei posti che decidono e se la Meloni vorrà voltare pagina, noi ci saremo. Al momento bene il metodo, male il merito”. Al tavolo c’erano anche Carlo Calenda e Edoardo Ziello per Fn (Roberto Vannacci è impegnato al Parlamento Ue). “Ieri purtroppo le famiglie italiane hanno pagato la mancata attuazione della linea Vannacci, ovvero – ha detto l’esponente di Futuro Nazionale – investire per la sicurezza di nazioni straniere i soldi italiani non risolve i problemi degli italiani”. Il leader di Azione è soddisfatto, parla di “clima positivo” e di attenzione alla sua proposta dello scudo democratico: “Siamo sotto attacco cognitivo e cyber per ora, e dobbiamo essere pronti con tutti gli strumenti a partire, ha confermato la premier, dal varo dello scudo democratico che sono ormai due anni che stiamo proponendo e che serve a qualificare le interferenze estere nei processi democratici. Quindi ottima riunione, bene avere unità su questi temi”.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026