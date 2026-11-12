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Allarmi bomba a scuola, oggi nuovo vertice a Palazzo Chigi. Classi aperte regolarmente – Le news in diretta

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(Adnkronos) – Dopo l’allarme bomba che ieri ha gettato nel caos seimila scuole in tutta Italia, oggi classi aperte regolarmente. La premier Giorgia Meloni
ha convocato per le 08:30 un vertice con i leader dell’opposizione, compreso Roberto Vannacci (la prima ad essere ‘audita’, alle 8.30, è Elly Schlein) con l’obiettivo di coinvolgere tutte le forze politiche di fronte a una emergenza nazionale, perché sulla sicurezza serve “una presenza unita e compatta di tutti”. 

In un video pubblicato sui propri canali social, Meloni ha poi rassicurato genitori e insegnanti: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che abbiamo”. 

 

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Pubblicato il 12 Novembre 2026

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