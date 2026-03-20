Allarme meningite in Uk, Bassetti: “L’epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino”

(Adnkronos) – L'infettivologo Matteo Bassetti fa il punto sul focolaio di meningite B nel Kent, nel Regno Unito. "L'epidemia si limiterà facilmente, il meningococco si combatte con il vaccino. Se avete figli adolescenti verificate se sono immunizzati per il meningococco B e C che sono i due più diffusi in Europa", spiega l'esperto.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Marzo 2026