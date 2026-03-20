Attualità

Allarme meningite in Uk, Bassetti: “L’epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'infettivologo Matteo Bassetti fa il punto sul focolaio di meningite B nel Kent, nel Regno Unito. "L'epidemia si limiterà facilmente, il meningococco si combatte con il vaccino. Se avete figli adolescenti verificate se sono immunizzati per il meningococco B e C che sono i due più diffusi in Europa", spiega l'esperto. 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Senegal non restituisce Coppa d’Africa, ct la consegna ai militari

42 minuti fa

Cinturrino, giudici Riesame confermano il carcere per poliziotto arrestato

1 ora fa

Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino

1 ora fa

Cagliari-Napoli, braccio di Buongiorno in area? Pisacane chiede rigore

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio