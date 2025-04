Allarme febbre gialla nelle Americhe, in tre mesi casi già raddoppiati rispetto a tutto il 2024

(Adnkronos) – Allarme febbre gialla nelle Americhe. La Pan American Health Organization (Paho) ha emesso un nuovo alert epidemiologico in risposta all'aumento dei casi umani della malattia virale trasmessa dalle zanzare, prevenibile con la vaccinazione, ma potenzialmente fatale. "Al 22 marzo 2025 le infezioni confermate sono più che raddoppiate rispetto al totale registrato nel 2024". Quest'anno in poco meno di 3 mesi i casi sono stati "131, con 53 decessi"; in tutto l'anno scorso erano stati "61, di cui 30 mortali". I Paesi interessati da questo boom di inizio 2025 sono "Bolivia (1 caso, 1 decesso), Brasile (81 casi, 31 decessi), Colombia (31 casi, 13 decessi) e Perù (18 casi, 8 decessi)". Quest'anno le infezioni sono state dunque segnalate anche "oltre la regione amazzonica tradizionalmente colpita", sottolinea la Paho. "La stragrande maggioranza dei casi di febbre gialla rilevati ha coinvolto persone non vaccinate", evidenzia l'Oms panamericana, che invita a "intensificare gli sforzi di vaccinazione nelle aree a rischio, puntando a tassi di copertura superiori al 95%. La vaccinazione è lo strumento più efficace per combattere la malattia", avverte la Paho. L'agenzia raccomanda ai Paesi di "rivedere le proprie scorte di vaccini, garantire piani di risposta rapida per le epidemie e assicurarsi che i viaggiatori nelle aree endemiche siano informati e vaccinati". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Aprile 2025