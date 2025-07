Allarme caldo in Europa, due morti in Francia

(Adnkronos) – Allerta caldo in Europa. Due persone sono morte in Francia a causa del caldo eccezionale registrato nel Paese. Ad annunciarlo la ministra francese della Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher. Nella sola giornata di ieri inoltre, 900 persone hanno contattato il numero verde istituito dal governo per i problemi legati alle alte temperature.

La Torre Eiffel martedì ha chiuso in anticipo per il forte caldo. La Germania potrebbe affrontare oggi il giorno più caldo dell'anno, con temperature fino a 40 gradi , secondo le previsioni del Servizio meteorologico tedesco (DWD). In alcune zone sono state emesse allerte per il caldo estremo. Ieri è stata registrata la temperatura più alta dell'anno: 37,8 gradi Celsius a Kitzingen, in Baviera, secondo le misurazioni preliminari, ha dichiarato un portavoce del DWD. Oggi in gran parte del Paese le temperature saranno comprese tra i 34 e i 38 gradi Celsius, e saranno ancora più elevate al sud. "È possibile che localmente si raggiungano i 40 gradi", ha affermato il portavoce. A causa delle alte temperature, aumenta anche il rischio di incendi boschivi. Il record di caldo storico per la Germania è stato registrato il 25 luglio 2019, con 41,2 gradi Celsius Toenisvorst e Duisburg-Baerl, entrambe nel NordReno Vestfalia. Oltre al caldo record, il Paese si prepara ad affrontare i primi temporali, alcuni dei quali potrebbero essere violenti. Nel pomeriggio, si prevede che i temporali con venti di burrasca diventeranno più frequenti nel nord-ovest e in alcune zone del nord. La Spagna ha registrato il giugno più caldo di sempre, con una temperatura media di 23,6 °C, 0,8 °C in più rispetto al precedente record del 2017. Lo ha reso noto l'agenzia meteorologica Aemet, aggiungendo su X che "il giugno 2025 ha infranto ogni record ed è stato estremamente caldo", sottolineando che la temperatura media del mese ha persino superato le temperature medie normali registrate a luglio e agosto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Luglio 2025