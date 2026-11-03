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Allarme bomba per due aerei Ryanair a Fiumicino: “Dopo i controlli è rientrato”. Cosa sappiamo

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(Adnkronos) – Questa mattina è scattato un allarme bomba per due aerei della compagnia low cost irlandese Ryanair che sono atterrati all’aeroporto di Roma Fiumcino. Uno dei due voli proveniva da Dublino, in Irlanda mentre l’altro da Lisbona, in Portogallo. E’ quanto confermano fonti di Adr all’Adnkronos. Dopo i controlli l’allarme è poi rientrato. 

Oggi è stata una giornata particolarmente difficile per il traffico aereo europeo. Oltre al doppio allarme bomba a Roma, ce ne sono stati altri quattro che hanno creato caos nei cieli continentali. Si tratta di due aerei di linea diretti in Polonia, a Varsavia, di un terzo aereo atterrato a Murcia, in Spagna, e di quarto partito dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele, e atterrato all’aeroporto di Sofia in Bulgaria dopo un allarme bomba tramite e-mail. 

 

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Pubblicato il 3 Novembre 2026

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