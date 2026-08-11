All’Arena di Verona la plastica riciclata diventa un costume di alta sartoria

(Adnkronos) – Bottiglie, cannucce e imballaggi che, tra le sapienti mani delle sarte areniane, prendono nuova vita. Nasce il primo costume di plastica interamente riciclata dell’Opera Festival dell'Arena di Verona. A indossarlo è la gonghista che entra in scena per scandire il tempo prima dell’inizio di tutte le recite di Turandot. Un manufatto 100% sostenibile frutto della sinergia tra due eccellenze che celebrano un unico anniversario. Era il 1926 quando tra le Alpi Marittime nasceva Acqua San Bernardo, mentre al Teatro alla Scala di Milano il pubblico affluiva numeroso per assistere alla prima rappresentazione della Turandot di Puccini. Un secolo di storia, due cammini che si intrecciano in Arena. San Bernardo, che dallo scorso anno è l’acqua del Festival, ha rinnovato la sua partnership e affidato alle maestranze di Fondazione Arena di Verona una sfida creativa: trasformare materiali plastici riciclati in un elemento di scena unico, capace di lasciare agli spettatori un messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, così come per la bellezza e la storia di un monumento che si fa teatro ogni estate. Un’opera di dettaglio, realizzata dal Reparto sartoria della Fondazione Arena di Verona, e in particolare dalle mani di Silvia Bonetti ed Eleonora Nascimbeni. Il costume prende forma a partire da una base in tela di cotone e raso, impreziosita da una ricercata trama: il packaging esterno delle bottiglie è stato trasformato in eleganti cordoncini, mentre dalle cannucce e dalle bottiglie dalla forma elicoidale, prima ritagliate e modellate e poi colorate a mano, ha preso vita il motivo floreale ricamato sulla stoffa, perfetto omaggio al fiabesco mondo cinese della corte di Turandot. “Siamo felici di cogliere nuove sfide grazie alle aziende che ci supportano e che ci spingono ad andare sempre oltre e a dar vita a progetti nuovi – afferma Stefano Trespidi, direttore Marketing ad interim -. Ricordiamo che le bottiglie d’acqua distribuite e vendute durante il Festival sono in plastica 100% riciclata e riciclabile e che tutta l’energia elettrica utilizzata in Arena proviene da fonti sostenibili di origine certificata, grazie a Magis, green energy partner dell’Opera Festival. Facciamo la nostra parte per contribuire al rispetto dell’ambiente”. “La collaborazione con l’Arena di Verona assume quest’anno un significato ancora più speciale – aggiunge Antonio Biella, direttore generale di S.Bernardo – perché unisce due importanti ricorrenze che raccontano la storia, la tradizione e la capacità di innovare: il centenario di Acqua S.Bernardo e il centenario della prima rappresentazione della Turandot. È una coincidenza straordinaria che abbiamo voluto celebrare attraverso un progetto capace di coniugare sostenibilità, creatività e cultura. La realizzazione di un accessorio esclusivo ottenuto dal recupero delle nostre bottiglie Gocce rappresenta infatti un ulteriore tassello nel percorso di riutilizzo artistico e sartoriale che da anni portiamo avanti. Trasformare un oggetto iconico del nostro brand in un elemento di design legato a uno dei simboli più prestigiosi dell’opera italiana significa dare nuova vita ai materiali, valorizzando al tempo stesso il talento creativo e l’impegno verso un modello sempre più circolare e responsabile”. San Bernardo porta all’Arena la leggerezza della sua acqua minimamente mineralizzata e che sgorga pura dalle Alpi Marittime racchiusa in “Gocce” iconica bottiglia in vetro disegnata dal genio del design Giorgetto Giugiaro, che con S.Bernardo condivide i natali: entrambi infatti nascono a Garessio, in provincia di Cuneo. S.Bernardo è anche presente nella suggestiva bottiglia “Ely”, dalla forma tortile che presenta delle gocce tattili, contraddistinta da etichetta in carta e realizzata in plastica 100% riciclata e riciclabile; ispirata alla “Successione di Fibonacci” e alla sua sezione aurea è simbolo della filosofia perseguita da S.Bernardo, secondo cui ogni aspetto non sprecato, ma valorizzato, può portare una crescita costante.

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Pubblicato il 11 Agosto 2026