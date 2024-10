All’Accademia di Belle Arti la disputa per il nuovo presidente

All’Accademia di Belle Arti di Foggia è ricominciato l’anno senza che, per quanto riguarda il rinnovo della presidenza, se ne sappia granché da parte degli altri docenti che non fanno parte del consiglio accademico. Serpeggia molto malumore, dunque, e si ventila anche la possibilità di un commissariamento da parte del ministro di fronte a vertici molto divisi rispetto alla successione di Massimiliano Arena. Chiacchiere di corridoio, soprattutto, in mancanza di altro. Quali mosse si stanno mettendo in campo per scegliere il nuovo presidente per il prossimo triennio? La carica presidenziale di Arena è scaduta ad agosto scorso.

In lista per la presidenza, oltre all’uscente, anche il già direttore dell’Accademia Pietro Di Terlizzi, Nicola Delle Noci, già primario di Oculistica, appassionato d’arte e presidente anni fa, Domenico Toto, gallerista di Bari, e Michaela Di Donna, ex parlamentare e docente di Legislazione del mercato dell’arte.

Da questa proposta deve venir fuori una terna da sottoporre al ministro, terna al vaglio del consiglio accademico. Da quello che si riesce a sapere, più di una divergenza sarebbe emersa per stabilire i tre su cinque che dovranno restare in gioco per la decisione romana.

Qualcuno dei candidati starebbe valutando vie legali per riaffermare di avere tutte le carte in regola per concorrere. All’interno dell’Accademia, di fronte al fatto che, per esempio, Pietro di Terlizzi, già direttore di lungo corso, potrebbe diventare egli stesso presidente, suscita qualche perplessità, se non altro in un’ottica di rinnovamento. Altri umori che possiamo descrivere sono quelli di quanti ritengono che un professionista stimato come Delle Noci, amante dell’arte, possa comunque avere meno potenzialità rispetto a un Domenico Toto, gallerista, o alla prof. Michaela Di Donna.

Ha sempre mostrato un non particolare attaccamento alla carica di presidente – nel senso che ha lavorato senza polemiche con i colleghi su vari fronti per la città, da quello legale a presidente dell’ente fiera- Massimiliano Arena, che pure si è ripresentato per il secondo mandato. Non era ovvio fino a qualche mese fa, a maggio, quando, oltre alle incertezze sulla ricandidatura, disse al Quotidiano di Foggia che l’Accademia si era anche avviata verso la ricerca di una nuova sede.

Come questa serrata disputa presidenziale andrà a finire, per ora, non possiamo dirlo anche perché la terna foggiana, per il ministro Anna Maria Bernini, è solo un suggerimento. Mentre si consuma lo scontro, la comunità dell’Accademia e la città vorrebbero saperne di più anziché trovarsi di fronte a un clima più o meno blindato.

Paola Lucino



Pubblicato il 23 Ottobre 2024