Alla ricerca del riscatto nel primo di quattro derby

Un Foggia imperfetto ed ombroso contro il Palermo è chiamato al riscatto contro il Monopoli, nel primo di quattro derby e mercoledì prossimo quello più sentito contro il Bari capolista. La squadra di Zeman contro i rosanero è incappata nella seconda sconfitta stagionale, la prima in gare esterne, ma soprattutto anche la prima senza combattere come aveva fatto nelle precedenti partite dove pur non avendo centrato la vittoria aveva disputato la ‘prestazione’ che chiede il boemo. Lo stesso Zeman a fine partita contro il Palermo è stato lapidario ed incredulo sulla gara disputata dai suoi. Un Foggia che ancora non aveva incassato tre reti al passivo e che per la terza volta in otto partite non ha trovato la via della rete che invece nel computo del campionato sin qui ha realizzato ben dodici gol. In ogni caso non deve essere un Foggia che ne esce ridimensionato perché oltre ad avere te punti in più rispetto allo scorso campionato ha una guida tecnica talmente di spessore e delle individualità che se assimileranno i meccanismi del boemo potranno trascinare i gregari e resto del gruppo a risultati entusiasmanti, non solo come si è già assistito in diverse gare del campionato sinora, ma alzando l’asticella e proiettandosi nei quartieri alta della classifica, d’altronde il Catanzaro secondo è distante di due lunghezze e la capolista Bari, sarà sfidata al San Nicola mercoledì sera in un match vietato alla tifoseria rossonera, vietando così a due tifoserie seppur rivali, di poter essere un valore aggiunto della partita in sé. In ogni caso la priorità deve essere battere il Monopoli e scavalcare i ‘Gabbiani’ distanti soltanto di una lunghezza a quota 13 punti, ma reduci da due Ko, l’ultimo contro Campobasso. La striscia della squadra di Zeman, al contrario, si è interrotta con il Palermo dopo una striscia di risultati utili giunta a quota quattro e che aveva portato in saccoccia ben otto punti. Negli ultimi cinque confronti tra Foggia e Monopoli, i rossoneri hanno sempre vinto. I più recenti scontri diretti risalgono alla scorsa stagione quando la squadra di Marchionni si impose 1-0 allo Zaccheria nel girone di ritorno mentre all’andata con uno spettacolare 2-3 al ‘Veneziani’. Un’ulteriore vittoria contro il Monopoli per il Foggia, lo proietterebbe a cifra tonda, ben dieci vittorie complessive in C ed a 15 punti in classifica. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.

