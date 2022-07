Alla Regione clima più rovente di quello atmosferico

Il clima rovente di queste settimane estive rischia di diventare ancora più incandescente all’interno della maggioranza “giallo-rossa” che governa la Regione Puglia e nel Pd, in particolare, dove alle vicende legate all’indizione del congresso regionale ed all’individuazione del successore dell’on. Marco Lacarra alla guida regionale del partito, in questi ultimi giorni si è unita anche una “questione morale” legata ai metodi di scelta dei nomi per il sottogoverno regionale, da parte del presidente Michele Emiliano. Nomi con incarichi regionali importanti che – come è noto – in alcuni casi sono tuttora al centro di diverse inchieste giudiziarie (vedi indagini su Protezione civile, Ager, sanità, etc.) o giornalistiche (vedi Arpal). Infatti, ad alimentare il clima interno già rovente nel Pd pugliese, per i ritardi nella celebrazione congresso e la nomina di un nuovo segretario, è intervenuto ultimamente lo sandalo suscitato dall’inchiesta della Procura di Lecce che, la scorsa settimana, ha portato all’arresto per corruzione dell’ex assessore al Welfare di Emiliano ed ora nel cda di Aqp, Salvatore Ruggeri, insieme ad altri esponenti della civica “Popolari per Emiliano” ed a numerosi altri indagati, oltre che alle dimissioni del dg dell’Asl di Lecce, Rodolfo Rollo. Insomma, un sistema che – secondo quanto riportato nei verbali della Procura leccese – vedrebbe implicati politici, funzionari e vertici di nomina presidenziale, E non è – come detto – la prima volta che questo accade in Puglia con la gestione Emiliano. Ora, però, tali fatti sembrino aver assunto un clamore tale da fare evocare una vera e propria “questione morale” da risolvere alla Regione Puglia, per un “sistema” di individuazione di incarichi e nomine che, fatto salvo i principi costituzionali di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, almeno a fini etici non può di certo continuare ad essere sottaciuto od ignorato. Infatti, mentre il presidente Emiliano è finora silente sugli accennati episodi messi a nudo dalla magistratura e quasi tutti i vertici delle forze politiche di maggioranza alla Regione lo hanno seguito a ruota nel mutismo, con la sola eccezione del segretario uscente del Pd pugliese, Lacarra (che ha tentato una difesa politica d’ufficio del governatore Emiliano, minimizzando gli accadimenti con la riduzione a mera responsabilità penale dei soggetti coinvolti), tutti i rappresentati delle forze di opposizione stanno cavalcando tali eventi per portare al centro del dibattito politico regionale (e quindi all’attenzione dei pugliesi!) la questione che, evidentemente, non può essere solo affidata all’attività successiva e repressiva dell’Autorità giudiziaria. Bensì necessita quasi sicuramente anche di un’attività preventiva che solo una “buona politica” potrebbe risolvere, se si adottassero criteri selettivi più stringenti e maggiormente meritocratici per le nomine regionale e non certo per requisiti prevalentemente politici e clientelari. E, dopo le pesanti critiche sollevate nei giorni scorsi dalle forze di opposizione del centrodestra ai metodi selettivi di Emiliano ed un intervento polemico dell’unica consigliera pentastellata rimasta all’opposizione alla Regione, Antonella Laricchia, e diretto evidentemente più contro i suoi quattro colleghi del M5S passati in maggioranza che contro il governo regionale, da ultimo si registrano un’interrogazione parlamentare di Fi al ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla situazione della Sanità in Puglia, auspicandone il commissariamento, ed una recente richiesta del Gruppo regionale di Fratelli d’Italia alla presidente dell’Assemblea, Loredana Capone del Pd, di una seduta consigliare monotematica, per discutere su ciò che è accaduto alla Regione Puglia, alla luce delle investigazioni giudiziarie, e di eventualmente riflessione di carattere morale e politico su dette vicende. Una richiesta, quella deposita dal capogruppo di Fdi, Ignazio Zullo, che difficilmente la presidente Capone potrà accogliere senza l’ok delle forze di maggioranza e, quindi, senza un eventuale benestare di Emiliano. Perciò fino a quando saranno soltanto le opposizioni a chiedere di aprire un dibattito consigliare sulla paventata “questione morale” alla Regione Puglia, appare improbabile che ciò avvenga effettivamente. Però, ciò che già sta avvenendo è uno scontro interno al Pd pugliese tra la minoranza interna, che chiede anche un rinnovamento alla guida del partito, ed il gruppo di consiglieri dem che invece è finora rimasto allineati ancora sulla segreteria Lacarra. E tra i primi a farsi sentire contro il modo di gestione delle nomine da parte di Emiliano figurano i dem Fabiano Amati e Ruggero Mennea, a cui non è escluso che nei prossimi giorni si aggiungano altri colleghi di maggioranza, se non in maniera plateale (come hanno fatto Amati e Mennea) quantomeno in privato nel Pd e fuori di questo. Invece, a farsi sentire pubblicamente sulla “questione morale” potrebbero essere ben presto i consiglieri “5 Stelle” di maggioranza alla Regione che, in base alla piega che prenderanno le vicende romane del Movimento guidato dall’ex premier Giuseppe Conte, potrebbero eventualmente entrare in fibrillazione anche in Puglia nella coalizione “giallo-rossa” di cui sono parte. In tal caso, i problemi per il governatore Emiliano in futuro non sarebbero più soltanto quelli che potrebbero provenire dal Pd per il rinnovo del segretario regionale, ma potrebbero esserci anche altri provenienti dal fronte pentastellato. E’ questa sarebbe, forse, una ragione in più per il governatore a fargli accettare la proposta del segretario nazionale dem, Enrico Letta, di un suo trasferimento a Roma alle prossime politiche.

Giuseppe Palella

