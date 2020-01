Alla pantera! Alla pantera…!

La pantera di San Severo continua a farsi beffe di esche, droni e tiratori scelti. Una cosa che va avanti da due settimane. E due settimane sono tante, anzi troppe, considerate le forze messe in campo. Ecco allora che nonostante testimonianze attendibili, orme impresse nel terreno ed evidenze video-fotografiche i negazionisti ad oltranza rialzano la cresta e, prima parlano di abbagli in buona fede o di burle ordite dai soliti buontemponi, poi allargano l’esempio al caso di ufo, chupacabra, yeti… E ironizzano : Quante volte si è sentito parlare nel nostro territorio di grandi felini a spasso per i boschi o di anaconde che serpeggiano nelle zone umide? Poi… Cronache alla mano, da noi l’ultimo (preteso) avvistamento di animali estranei all’habitat e pericolosi per l’uomo risale a una quindicina d’anni fa: Nelle campagne di Noci, ferocissima e letale per puledri, asini vitelli e cani, si aggirava niente meno che una iena… Si racconta che il giorno della Pasqua del 2005, forse, turisti e fedeli rimasero rintanati per ore all’interno dell’abbazia della Madonna della Scala essendosi sparsa la voce che nei paraggi della chiesa si aggirava la belva. Anche in questo caso le battute di squadre di uomini della Forestale, di Ranger venuti dallo zoosafari di Fasano e di carabinieri non diedero alcun esito. Ugualmente la psicosi della iena tenne in allerta i villeggianti e i contadini in Valle d’Itria per almeno una settimana. Alla fine dell’estate tutto si ridimensionò: Nessuna iena. Responsabile di quella moria di animali da cortile doveva essere stato un cagnaccio inselvatichito e reso furioso dalla fame. In effetti in condizioni di luce incerta un cane di grossa taglia e dalla livrea non uniforme può essere facilmente scambiato per una iena. E poi, risero nella circostanza gli scettici, salvo fughe da circhi o zoo, come fa una iena a ritrovarsi fra trulli e ulivi? Invece alla frontiera è meno difficile di quanto si creda far passare un cucciolo di cane per un cucciolo di iena. Allo stesso modo una pantera partorita da uno due giorni può essere scambiata per un cucciolo di gatto. Il personale di vigilanza alle frontiere non è composto da veterinari. E una tenera bestiola di dieci centimetri che dorme nel suo ‘trasportino’ difficilmente desta l’attenzione di chi deve tenersi in costante allerta contro personaggi sospetti, armi ed esplosivi. Dunque, una iena come una pantera in libertà nelle nostre campagne è evento meno improbabile di quanto si creda. Tirando in mezzo Esopo e voltando un po’ le cose, i negazionisti non si dimentichino di quel pastorello fessacchiotto che si divertiva a spaventare i paesani gridando al lupo. Un giorno l’improvvido ragazzino rimediò una magra figura.

Italo Interesse

