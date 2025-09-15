Attualità

Alla Lum gli Induction Days per i nuovi studenti di Medicina

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Martedì e mercoledì 16 e 17 settembre si terranno presso l'Università Lum Giuseppe Degennaro gli Induction Days dedicati alle matricole del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. "L'iniziativa rappresenta un momento di accoglienza e orientamento per i nuovi studenti, che avranno l'occasione di conoscere da vicino il corso di studi, i servizi d'ateneo e le realtà cliniche e ospedaliere partner del corso, oltre a entrare in contatto con docenti, rappresentanti istituzionali e colleghi", spiega una nota. Per il 16 settembre, il programma prevede l'apertura con i saluti istituzionali del presidente Cda Emanuele Degennaro, della direttrice generale Antonella Rago e del direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Bruno Moncharmont. Seguirà la presentazione del corso di studi e l'incontro dedicato ai genitori. L'evento proseguirà con le testimonianze degli studenti e con un focus sulle strutture cliniche convenzionate. La giornata si concluderà con l'intervento di Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico. Il 17 settembre si aprirà con l'intervento del magnifico rettore Antonello Garzoni e i saluti istituzionali della manager d'ateneo, Giaky Degennaro. Seguirà la presentazione dei servizi Lum Insieme e Lum Ascolta. In chiusura la lectio magistralis del professor Giovanni de Gaetano su 'Dante e Pier delle Vigne, una metafora della ricerca clinica'. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Foto delle amiche caricate su siti porno, indagato 22enne a Milano

14 minuti fa

Paolo suicida a 14 anni, la preside: “Mai denunce di bullismo, contro scuola macchina del fango”

18 minuti fa

A Napoli ‘Campania Mater’, il modello Campania per l’agricoltura che verrà

27 minuti fa

Fugge da un istituto ed entra in proprietà privata, 16enne trovato morto in piscina

31 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio