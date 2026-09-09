Alla Camera voto ‘touch’, Qr code e nuove telecamere in Alta definizione: aula rinnovata per la ripresa dei lavori

(Adnkronos) – Nuovi terminali, con touch screen e Qr code, per i deputati sui banchi della Camera dei deputati. Alla ripresa della piena attività dell'aula, il presidente di turno Giorgio Mulè ha illustrato ai colleghi le novità introdotte grazie ai lavori che sono andati avanti a Montecitorio durante il mese di agosto. I terminali sono stati sostituiti con nuovi modelli con display touch screen utilizzabili anche per le votazioni, eccezione fatta per quelle a scrutinio segreto che continueranno a essere fatte tramite la classica pulsantiera. Grazie ai nuovi terminali, la validità del voto sarà accertata dall'accensione di una banda colorata sullo schermo con indicazioni del voto favorevole, contrario o di astensione e con una lampada rosso, verde o bianco a seconda del voto. I deputati, inoltre, hanno adesso a disposizione l'Odg della seduta, l'oggetto e l'esito delle votazioni, il numero delle votazioni effettuate e quelle alle quali ciascuno di loro ha partecipato. Grazie a un Qr code, è inoltre possibile avere a disposizione atti parlamentari e documentazione relativa. A disposizione dei soli capigruppo sono invece state messe una serie di informazioni aggiuntive sulle votazioni: percentuali di partecipazione dei deputati del gruppo e voti espressi da ciascun deputato, importanti dettagli come il contingentamento dell'argomento in esame con l'indicazione dei tempi assegnati, aggiuntivi, trascorsi e residui. Un'altra serie di interventi 'estivi' ha invece riguardato il sistema audiovideo con sostituzione integrale delle telecamere, ora in Alta definizione, delle strumentazioni di regia e della modalità di emissione delle riprese, ulteriori miglioramenti rispetto a quelli introdotti di recente a Montecitorio con gli ultimi lavori.

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Pubblicato il 9 Settembre 2026