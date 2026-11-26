L’opposizione ha improvvisato un flash mob in aula alla Camera dei deputati al momento del voto delle mozioni sul contrasto alla violenza sulle donne.

Le deputate e i deputati di opposizione hanno agitato dei mazzi di chiavi e ‘fatto rumore’ dai rispettivi scranni, un gesto divenuto simbolico contro la violenza di genere dopo l’appello lanciato da Elena Cecchettin nel 2023 dopo il femminicidio della sorella Giulia.



Pubblicato il 26 Novembre 2026