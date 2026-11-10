Alla Camera il convegno ‘Classical Foundations and Moral Authority’ di National Endowment for the

Nel giorno in cui, 37 anni fa, cadeva il Muro di Berlino, si è svolto alla Camera dei Deputati a Roma il convegno ‘Classical Foundations and Moral Authority’ di National Endowment for the Humanities, l’agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti che sostiene la ricerca, l’istruzione e i programmi pubblici nel campo umanistico. L’incontro, a cui hanno preso parte il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del Cnr Andrea Lenzi, ha avuto al centro l’importanza di conoscere e valorizzare la storia e la cultura che Usa e Ue condividono. Il rinnovamento dell’attenzione verso la tradizione occidentale e il suo ruolo nella formazione culturale rappresenta per gli organizzatori le fondamenta comuni su cui costruire e alimentare rapporti solidi e duraturi a livello internazionale.



Pubblicato il 10 Novembre 2026