Attualità
Alix Earle, l’ascesa della tiktoker partita dai ‘grwm’
Chi è Alex Earle, l’influencer americana del momento: dal successo su TikTok alla popolarissima serie su Netflix.
Estratti audio: VIDEO Alix Earle on when she realized TikTok could be a career – TIME – 28 lug 2025.
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Pubblicato il 27 Novembre 2026