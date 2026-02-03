Alis e Veronafiere presentano la 5°edizione di LetExpo, a Verona dal 10 al 13/3

(Adnkronos) – Alis e Veronafiere illustrano in anteprima, insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, a le principali novità e tematiche della quinta edizione di LetExpo – Logistic Eco Transport, in programma da martedì 10 a venerdì 13 marzo nel quartiere fieristico di Verona. La manifestazione, promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere, si conferma l’evento italiano ed europeo di riferimento per trasporti, logistica, mobilità sostenibile, servizi alle imprese, formazione e lavoro, rafforzando il dialogo tra imprese, istituzioni, territori e giovani. In fiera saranno presenti i top player del mercato, tra imprese di trasporto e logistica, porti e interporti italiani e internazionali, operatori delle filiere industriali, energetiche e tecnologiche, case costruttrici, società di servizi e consulenza, enti pubblici, associazioni, centri di ricerca ed enti di formazione. Elemento distintivo di LetExpo 2026 sarà l’innovazione, con un focus particolare su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica: dall’ottimizzazione di flotte e supply chain all’automazione dei processi, dall’analisi predittiva alla sicurezza operativa, da soluzioni di realtà virtuale a dimostrazioni tecnologiche ed esperienze interattive. "Siamo giunti alla quinta edizione di LetExpo, che rappresenta un traguardo importante e al tempo stesso un nuovo punto di partenza per una manifestazione che cresce anno dopo anno grazie alla sinergia tra Alis e Veronafiere e alla fiducia di istituzioni, imprese, stakeholder, associazioni e giovani studenti. I numeri previsti per il 2026, così come la forte presenza di grandi gruppi industriali, energetici e tecnologici, testimoniano la fiducia del mercato e la centralità del nostro settore e sono in crescita rispetto all’edizione precedente: sono attesi circa 550 espositori (+10%), un’area espositiva di circa 65.000 metri quadrati (+10%) e una presenza internazionale in aumento del 25%", sottolinea Guido Grimaldi, il presidente di Alis. "In un contesto globale complesso, segnato da transizioni profonde e nuove sfide geopolitiche, LetExpo vuole offrire quattro giornate di networking e di confronto concreto, innovazione e visione, mettendo al centro sviluppo sostenibile, competitività del Made in Italy, ruolo strategico della logistica, nuove rotte intermodali, digitalizzazione, welfare aziendale, occupazione, competenze e impegno sociale. È confermato infatti anche l’impegno di 'Alis per il Sociale', con un intero padiglione dedicato al volontariato, all’inclusione e alla solidarietà. E sempre più importante l’area di 'Alis Academy' con migliaia di studenti da tutta Italia. È questo lo spirito che anima la manifestazione e che condividiamo con tutti coloro che la vivranno a Verona", aggiunge Grimaldi. "La quinta edizione di LetExpo – commenta Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere – ribadisce la posizione di leadership della manifestazione nata dall’intuizione del Presidente di Alis, Guido Grimaldi. L’evento poggia su basi solide: una città che è snodo naturale dei flussi europei e un quartiere fieristico che sa tradurre la promozione di filiere industriali in grandi progetti di sistema. Verona è una capitale della logistica: ospita il più importante interporto italiano, è attraversata da due corridoi europei e concentra infrastrutture che collegano Nord e Sud, Est e Ovest del Paese. E Veronafiere, con la sua esperienza nel creare piattaforme di mercato e contenuti, mette a disposizione competenze, relazioni internazionali e capacità organizzativa per far evolvere insieme ad Alis la rassegna, anno dopo anno". LetExpo, aggiunge Bricolo, "non è solo un appuntamento dedicato al business: è anche un luogo di confronto istituzionale, dove imprese, associazioni e decisori pubblici possono discutere di priorità, regole e investimenti per rendere più competitivo il sistema logistico italiano. In una fase segnata dall’instabilità geopolitica, dalla transizione energetica e dall’innovazione digitale, offriamo così in fiera a Verona un momento dove far sintesi, con l’obiettivo di trasformare le sfide attuali in nuove opportunità per il Paese". "LetExpo favorisce il confronto tra imprese, istituzioni e territori su temi centrali come infrastrutture, intermodalità, sostenibilità e innovazione. Il settore dei trasporti e della logistica rappresenta una componente essenziale per la competitività dell’Italia e per il rafforzamento delle connessioni europee e internazionali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segue con attenzione gli eventi come questo che offrono un’occasione concreta di dialogo e proposta, contribuendo, attraverso il confronto con il mondo produttivo, alla definizione di politiche orientate allo sviluppo", aggiunge Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. LetExpo 2026 si conferma così un appuntamento imperdibile per il sistema logistico e industriale italiano ed europeo.

Pubblicato il 3 Febbraio 2026