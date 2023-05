Alimenti, Lollobrigida su Nutriscore: “Spiegheremo qualità del cibo sano”

(Adnkronos) – 'Il rischio è che ci saranno pochi che mangeranno bene perchè il cibo di qualità costerà moltissimo e la maggioranza che dovrà sottostare al sistema del Nutriscore. Noi fortunatamente siamo stati educati da generazioni al cibo sano e per questo chiedo anche a voi di aiutarci a spiegare la qualità dei nostri prodotti agroalimentari''. Lo sottolinea il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in occasione del convegno di Italmercati. ''La pandemia e la guerra in Ucraina hanno evidenziato delle difficoltà nel nostro sistema agroalimentare che ha subito l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dell'energia. Il modello italiano va ripensato nella logistica e nelle filiere della produzione. L'auspicio è pianificare una diversa organizzazione della logistica. La Spagna utilizza il sistema ferroviario per distribuire i suoi prodotti agroalimentari in tutta Europa. Noi siamo in ritardo su questo fronte, abbiamo perso tanto tempo''.

Pubblicato il 17 Maggio 2023