Alimentazione, veterinario Pascual: “Uomo onnivoro da 2,6 milioni di anni”

(Adnkronos) – "L’uomo è onnivoro: 2,6 milioni d’anni fa l’homo erectus, il predecessore dell’homo sapiens, ha cominciato a mangiare la carne e questo elemento è una questione chiave della nostra evoluzione. Mangiare carne, uova e vegetali è molto importante". Così il veterinario e divulgatore scientifico spagnolo Juan Pascual, autore del volume "Perché essere onnivori", a margine dell’evento 'Cosa significa mangiare secondo natura?' che si è tenuto a Roma. "Gli allevamenti hanno un ruolo sociale importante, non soltanto per gli alimenti che ci donano ma anche per una questione ecologica – sottolinea Pascual – Gli animali d’allevamento mangiano tantissimi prodotti sub-vegetali che noi non mangiamo e che se non fossero da questi mangiati rappresenterebbero un enorme scarto e ci sarebbe dunque anche un problema ecologico". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Novembre 2024