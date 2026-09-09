Alimentazione, Programma Academy: istituzioni e pediatri fanno squadra per nutrizione dei bimbi

(Adnkronos) – “È importante fare sinergia. Per noi una realtà come Plasmon è una realtà d'eccellenza”, sia dal punto di vista industriale, perché a Latina “impiega oltre 300 dipendenti, quindi 300 famiglie della nostra città, sia perché è stata un avamposto rispetto a uno sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico. Quindi una realtà che si consolida”. Così Annalisa Muzio, assessore all’Urbanistica del comune di Latina intervenendo al Programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che ha riunito 150 pediatri in formazione, a Sabaudia. “Siamo orgogliosi e felici del fatto che ritorni a marchio italiano – aggiunge – È un fiore all'occhiello per il nostro territorio. Svilupperemo delle sinergie importanti: possiamo infatti mettere a sistema tutto quello che riguarda l'attività produttiva, ma soprattutto sviluppare dei progetti per far ripartire al 100% l'utilizzo dei tanti prodotti realizzati da Plasmon. L'amministrazione è a disposizione per ripartire insieme per questa nuova sfida”. “La nutrizione è un patrimonio”, sottolinea Gianluigi Marseglia, professore di Pediatria università degli studi di Pavia e presidente Siaip-Società italiana di immunologia e allergologia pediatrica, coordinatore del Programma Academy. Si tratta di “un progetto di carattere accademico che vede al centro la nutrizione come terapia: se nutriamo bene i nostri bambini dalla nascita durante tutta la crescita, questi saranno degli adulti sani, nel futuro. Questa iniziativa ha un titolo che è Academy, cioè un progetto di carattere accademico. Accademia vuol dire formazione, vuol dire insegnamento, vuol dire apprendimento, vuol dire condivisione di sapere. E questo è lo spirito del progetto:è trasferire ai giovani pediatri, quelli che saranno i pediatri del nostro futuro, di svolgere la loro professione al meglio. A questo evento – evidenzia – è rappresentata tutta la pediatria italiana: la Società italiana di pediatria, la Società italiana di neonatologia, la Società di nutrizione pediatrica, la Società di immunologia allergologia pediatrica, la Federazione italiana dei medici pediatri, che sono l'asse portante della pediatria nazionale, perché si capillarizza su tutto il territorio nazionale e gestisce il bambino dalla nascita fino all'adolescenza. C'è un'altra sigla che vorrei evidenziare: l'Osservatorio nazionale specializzandi in pediatria, che riunisce tutti i medici che fanno la scuola nelle diverse università italiane di pediatria, cioè quelli che diventeranno veramente i pediatri”. All'interno del gruppo italiano NewPrinces, “Plasmon rappresenta un polo di eccellenza: è l'unico polo italiano per la produzione di nutrizione per l'infanzia – afferma Angelo Mastrolia, presidente esecutivo del gruppo NewPrinces e presidente di Plasmon – Noi oggi stiamo investendo su un grande progetto di rilancio della filiera, in particolare valorizzando tutte le filiere del latte, quelle più pregiate, per portare sulla tavola degli italiani e soprattutto dare un prodotto di eccellenza che non è possibile replicare con altre soluzioni. Noi con le istituzioni sicuramente ci confrontiamo – precisa – Per noi è fondamentale trasmettere alle istituzioni il grande valore che l'intero gruppo NewPrinces rappresenta oggi in Italia con più di 17 stabilimenti e oltre 13mila persone: possiamo e vogliamo fare molto”.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2026