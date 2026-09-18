Alimentazione, pediatra Corsello: “Malnutrizione per eccesso aumenta rischio obesità”

(Adnkronos) – “La nutrizione oggi è un fattore determinante per la salute del neonato, del bambino, dell’adolescente e anche dell’adulto di domani. E quando parliamo di malnutrizione oggi non dobbiamo più solo intendere una malnutrizione legata a una carenza di nutrienti. Oggi la malnutrizione prevede anche problemi clinici legati a un eccesso di nutrienti: eccesso di calorie, eccesso di proteine, eccesso anche di grassi saturi. Una malnutrizione per eccesso che è foriera di un rischio concreto nella popolazione, in tutto il mondo, di sovrappeso e di obesità nei bambini in età scolare, negli adolescenti e poi anche negli adulti. Ecco perché una corretta alimentazione diventa fondamentale per prevenire e abbassare il rischio di sovrappeso e di obesità, che non è un problema di natura estetica, ma è un problema clinico”. Lo ha detto Giovanni Corsello, professore ordinario di Pediatria, Università degli Studi di Palermo partecipando come coordinatore al Programma Academy, dedicato ai giovani pediatri in formazione, promosso in partnership tra le scuole di specializzazione in Pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon. “L’obesità, che interessa circa il 15% della popolazione pediatrica, e, insieme al sovrappeso, la percentuale supera purtroppo il 30-35% – precisa Corsello – È una vera malattia che aumenta il rischio di ipertensione, di malattie cardiovascolari e di problemi anche di natura ortopedica. Crea problemi psicologici, collegati poi con la depressione e anche con il rischio suicidario. È una vera e propria sindrome che noi, come pediatri, abbiamo il dovere di intercettare prima che si conclami, prima che questi problemi diventino clinici”. Il pediatra ha quindi “un ruolo strategico nella prevenzione del sovrappeso, sin dai primi anni di vita – chiarisce – Deve fare la diagnosi precoce ed essere attento ai segnali di allarme, ma ha anche bisogno che con lui lavorino la famiglia, i genitori, le istituzioni, la scuola, i media e anche le aziende. È un lavoro corale, è un lavoro di gruppo, un network che è alla base di un progetto di salute nutrizionale – rimarca – La malnutrizione è una delle diseguaglianze contro cui noi dobbiamo combattere. Tutti i bambini hanno diritto a un’alimentazione sana, a una nutrizione adeguata e a crescere senza il rischio di obesità”.

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Pubblicato il 18 Settembre 2026