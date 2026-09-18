Alimentazione, Agosti (Sin): “Latte materno fondamentale, formule ne mimano funzione”

(Adnkronos) – La nutrizione dei primi giorni di vita, dei primi mille giorni di vita, quindi i primi anni, "è molto importante, per la salute nell’età adulta. E il pediatra in formazione, lo specializzando in pediatria, il giovane pediatra, deve conoscere quali sono i ‘main goals’ che dobbiamo seguire per una corretta nutrizione. Abbiamo un grande esempio da seguire, una grande strada maestra, che è l’allattamento materno, l’allattamento al seno. Non dimentichiamoci che noi siamo mammiferi. Nasciamo senza denti e quando siamo piccolissimi succhiamo dal seno materno il prezioso latte, che è un alimento veramente incredibilmente unico. Da lì, quando non c’è questo prezioso alimento, dobbiamo cercare di dare un alimento quanto più somigliante possibile, anzi, quanto più funzionalmente simile a questo prezioso alimento. Il pediatra ha quindi la responsabilità di dialogare con chi costruisce queste formule in modo che sia il più funzionale simile al latte materno”. Lo ha detto Massimo Agosti, professore ordinario di Pediatria, università degli studi dell’Insubria e presidente della Società italiana di neonatologia (Sin) in occasione del Programma Academy, come coordinatore dell'evento dedicato ai giovani pediatri in formazione, promosso in partnership tra le scuole di specializzazione in Pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon. In ambito nutrizionale, “gli avanzamenti più evidenti riguardano proprio le formule del latte che non puntano tanto a mimare la composizione del latte materno, che è molto dinamico e molto variabile, quanto invece la sua funzione che ha un impatto a breve, ma anche a medio-lungo termine – precisa Agosti – A breve termine il latte difende dalle infezioni, per esempio, e qui ci sono stati molti avanzamenti sul fronte antinfettivo delle formule sostitutive del latte materno, ma anche a medio-lungo termine nel contrastare malattie quali, per esempio, il sovrappeso, l’obesità, la cardiopatia ischemica, con formulazioni” che cercano “di non far crescere troppo di peso i bimbi nei primi mesi e anni di vita, per ridurre il rischio di diventare un adulto in sovrappeso: la prevenzione delle malattie non trasmissibili dell’adulto, parte dal feto, continua nel neonato e poi nella crescita”

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Pubblicato il 18 Settembre 2026