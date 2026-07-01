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Alfredo Cospito resta al 41 bis: tribunale Sorveglianza respinge reclamo difesa

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(Adnkronos) – Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dalla difesa di Alfredo Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, contro la decisione del ministero della Giustizia di rinnovare per due anni il regime di detenzione del 41bis per l’anarchico. Cospito, che si trova detenuto a Sassari, è al regime del carcere duro dal 2022. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

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