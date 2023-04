Alfredo Cospito, la difesa: “Incostituzionale pena fissa ergastolo”

(Adnkronos) – "È incostituzionale la pena fissa dell’ergastolo perché non consente di parametrare la pena al fatto". Lo ha detto l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico Alfredo Cospito, in udienza alla Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla possibilità di riconoscere le attenuanti di cui potrebbe beneficiare Cospito nel processo sull’attentato del 2006 alla caserma degli Allievi carabinieri di Fossano, nel cuneese. Una questione posta dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino che ha tramesso gli atti alla Consulta. “Il riconoscimento di attenuanti per lieve entità del fatto in relazione al reato di strage per fini politici come contestato ad Alfredo Cospito porterebbe a un vulnus perché potrebbe aprire la strada al riconoscimento della lieve entità anche per altri reati di pericolo astratto, come l’associazione mafiosa", quanto invece affermato dall'avvocato dello Stato, Paola Zerman, che con il collega Ettore Figliolia ha rappresentato la presidenza del Consiglio dei Ministri all’udienza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2023