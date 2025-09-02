Alfa trionfa al Power Hits Estate 2025

(Adnkronos) – "Quando il primo settembre sembra il 32 di agosto…" Per citare la canzone che gli è valsa la vittoria, chi se non Alfa poteva trionfare nella notte del "32 di agosto"? È il suo “A me mi piace” (ft. Manu Chao) il brano vincitore di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2025” di RTL 102.5. La prima radiovisione d’Italia ha incoronato ieri sera all'Arena di Verona il brano che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate. Con la vittoria di Alfa, Artist First diventa la prima e unica etichetta indipendente ad aggiudicarsi il Power Hits Estate. "Sono davvero felicissimo ed emozionato di ricevere questo premio: questa è senza dubbio l’estate più bella della mia vita! Ringrazio RTL 102.5 e tutti i miei fan per il supporto incredibile. E ringrazio Manu Chao per aver creduto in me. È bellissimo sapere che siano stati proprio gli ascoltatori a scegliere questo brano come canzone dell’estate. Questo premio mi dà la carica e l’ispirazione per scrivere nuove canzoni che spero possano arrivare a così tante persone… e soprattutto spero che nessun ragazzino scriva ‘a me mi’ in un tema d’italiano per colpa mia", ha detto Alfa dopo aver ricevuto il premio sul palco di un'Arena di Verona stracolma. Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, durante la serata sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE: Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 20 giugno 2025 al 28 agosto 2025 (dati Gfk) – assegnato a Anna per “Désolée”; Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – PMI, al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 23 giugno 2025 – 29 agosto 2025 – assegnato ad Alfa per “A me mi piace” (FT. Manu Chao); Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 – SIAE, al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia dal 23 giugno 2025 al 29 agosto 2025 – assegnato a Domenico Modugno per “Nel blu dipinto di blu”; Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2025, all’album più venduto nel periodo agosto 2024 – agosto 2025 (dal 30 agosto 2024 al 28 agosto 2025) (dati Gfk) – assegnato a Lazza per “Locura”. Inoltre, RTL 102.5 ha assegnato a Patty Pravo il premio RTL 102.5 Power Hits Platino, per rendere omaggio a un pilastro della musica italiana. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Settembre 2025