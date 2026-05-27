Alfa Romeo rilancia tra sportività e innovazione

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Alfa Romeo guarda al futuro mantenendo salda la propria identità. Attraverso una dichiarazione ufficiale diffusa da Stellantis, il marchio italiano ha chiarito la propria strategia industriale dopo quanto emerso durante lo Stellantis Investor Day 2026, ribadendo la volontà di continuare a sviluppare vetture fedeli alla tradizione sportiva del Biscione. L’attuale gamma continuerà a rappresentare la base della crescita del brand. Junior viene indicata come modello chiave per i volumi, mentre Tonale, con oltre 100 mila unità prodotte, resta il riferimento globale della Casa. Accanto a loro, la 33 Stradale mantiene il ruolo di halo car, simbolo di esclusività e desiderabilità. Anche Giulia e Stelvio, comprese le versioni Quadrifoglio, resteranno in produzione fino al 2027, confermando un approccio pragmatico capace di accompagnare la transizione tecnologica senza rinunciare all’eredità sportiva Alfa Romeo. Nel piano Fastlane 2030, Alfa Romeo sfrutterà piattaforme e tecnologie condivise all’interno del Gruppo Stellantis, mantenendo però una forte differenziazione stilistica e dinamica. Tra le novità previste figura un nuovo C-SUV sviluppato sulla piattaforma STLA M con motorizzazioni multi-energia e produzione in Italia. Il marchio promette elevata qualità degli interni, piacere di guida e prestazioni in linea con la tradizione del Biscione. Prevista anche una nuova hatchback di segmento C basata sulla piattaforma STLA ONE, erede ideale di modelli iconici come 147 e Giulietta. Non mancherà inoltre un nuovo progetto esclusivo firmato

BOTTEGAFUORISERIE, destinato a rafforzare ulteriormente l’immagine emozionale del brand. Alfa Romeo conferma infine l’intenzione di restare presente anche nel segmento D, introducendo progressivamente motorizzazioni ibride ed elettriche attraverso piattaforme flessibili, senza rinunciare alla propria anima orientata alle prestazioni.

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Pubblicato il 27 Maggio 2026