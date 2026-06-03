Alfa Romeo 33 Stradale conquista la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro ADI

(Adnkronos) – La nuova Alfa Romeo 33 Stradale ottiene uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama internazionale del design industriale. La giuria del XXIX Premio Compasso d’Oro ADI ha infatti assegnato alla supercar del Biscione la Menzione d’Onore nella categoria “Design per la mobilità”, durante la cerimonia ospitata all’ADI Design Museum di Milano il 22 maggio. Ispirata alla storica 33 Stradale del 1967 disegnata da Franco Scaglione, la nuova interpretazione firmata Alfa Romeo riprende le linee iconiche del modello originale proiettandole in una dimensione contemporanea. Le proporzioni scolpite, i volumi equilibrati e il trattamento delle superfici danno vita a una vettura che punta sulla cosiddetta “bellezza necessaria”, filosofia stilistica che unisce forma e funzione. Anche l’abitacolo segue lo stesso approccio progettuale. Gli interni della Alfa Romeo 33 Stradale adottano uno stile essenziale, con materiali selezionati per valorizzare il rapporto tra pilota e vettura. Ogni dettaglio è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida coinvolgente e autentica, senza elementi superflui. Prodotta in appena 33 esemplari, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale rappresenta una delle espressioni più esclusive del marchio italiano. La realizzazione avviene attraverso un processo artigianale altamente specializzato, caratterizzato da standard qualitativi elevatissimi e da una cura maniacale per ogni particolare. Determinante anche il contributo della Carrozzeria Touring Superleggera, realtà storica che ha collaborato alla nascita di alcune delle Alfa Romeo più iconiche del passato e oggi impegnata nella produzione della nuova supercar. Per Alfa Romeo si tratta dell’ennesimo riconoscimento legato al design. Nel 2018 la Giulia conquistò il Compasso d’Oro, mentre nel 2004 la Brera venne premiata per il suo stile considerato tra i più affascinanti nel panorama automobilistico. Anche la Giulietta, nel 2014, ricevette una Menzione d’Onore, confermando il legame storico tra il marchio e il design italiano.

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Pubblicato il 3 Giugno 2026