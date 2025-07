Alfa, concerto e maglia del Napoli: “Somiglio a De Bruyne”

(Adnkronos) –

Alfa, Napoli e… De Bruyne. Il cantante genovese, che non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il Genoa, sta attraversando l'Italia con il suo tour estivo e negli ultimi giorni è arrivato anche in Campania, dove si è esibito a Napoli. Dopo il concerto ha voluto dedicare alla città e al suo pubblico un post sul proprio profilo Instagram: "Sarà la connessione Napoli-Genova. Sarà che dicono che sembro De Bruyne", ha scritto Alfa aggiungendo tra parentesi un emoticon che ride, "Ma quando vengo qui mi fate sentire a casa!". "Ieri sold out, il mio primo qui. Grazie alla prossima", ha concluso il cantante, allegando al messaggio alcune foto del suo soggiorno napoletano. Immagini dal concerto, primi piani, alcuni fan commossi e una speciale con la maglia del Napoli, ovviamente con il numero 11 di De Bruyne. Tra i commenti al post spunta proprio quello del club partenopeo, che ha condiviso tre emoticon: una magliettta, un emoticon innamorata e una chitarra. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Luglio 2025