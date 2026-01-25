Attualità

Alessio Romagnoli, Lazio: “Mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La S.S. Lazio "ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste". Così il club biancoceleste in una nota.  "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra", prosegue la Lazio. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Migranti, Alarm Phone: “Naufragio nel Mediterraneo, almeno 50 morti e un superstite”

50 minuti fa

Valentino e gli sconti di Cucinelli, Giammetti: “Non si conoscevano nemmeno…”

58 minuti fa

La super tempesta investe New York, neve record e incubo ghiaccio

1 ora fa

Ucraina-Russia, in migliaia senza riscaldamento a Kiev. Zelensky a Vilnius

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio