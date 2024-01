Alessandro Siani parte col botto: 950mila euro in un giorno per ‘Succede anche nelle migliori famiglie’

(Adnkronos) – Inizia con il botto l’avventura del nuovo film di Alessandro Siani 'Succede anche nelle migliori famiglie' che parte con un grandissimo risultato, primo al box office del 1° gennaio 2024. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution, incassa nel primo giorno di programmazione 950 mila euro con una media copia di 2561 su 366 schermi e oltre 126 mila spettatori. "Sono molto contenta di questo risultato, che conferma le nostre aspettative e la vitalità del cinema italiano in questo momento. Viva il cinema italiano, andate tutti in sala!", dichiara la produttrice Federica Lucisano. "Siamo molto felici del dato di esordio del nuovo film di Alessandro Siani. 'Succede anche nelle migliori famiglie' ha conquistato nel suo primo giorno di uscita il primo posto del box Office con 950.000 euro di incasso. Gli spettatori italiani hanno premiato la scelta del regista di tornare al film di puro intrattenimento e divertimento", afferma Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution. "Ieri sono andato al cinema -dice Alessandro Siani, sceneggiatore, regista e attore protagonista- sono entrato in sala è durante la proiezione del mio film sentivo il pubblico ridere, divertirsi, una cosa meravigliosa: la gente, le risate collettive, la magia che solo il cinema riesce a ricreare! Grazie a tutti dal profondo del cuore. Evviva il cinema! Evviva la commedia!". Nel cast di 'Succede anche nelle migliori famiglie' Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e con Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Gennaio 2024