Alessandro Preziosi racconta il grande Totò a 50 anni dalla scomparsa

Alessandro Preziosi, tra gli attori più apprezzati dal pubblico italiano, sarà protagonista al Teatro “Giuseppe Verdi” di San Severo con uno spettacolo dedicato a Totò. L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo 2026 alle ore 20, nell’ambito della 57ª stagione concertistica degli Amici della Musica.

A cinquant’anni dalla morte, il grande Totò, all’anagrafe Antonio de Curtis, non ha mai smesso di far sentire la sua presenza. Non lo ha fatto la sua maschera, emblema sorridente e triste del sottoproletariato urbano in un’Italia schiacciata ma viva, e non lo ha fatto l’uomo, nostalgico e fragile, che, con quella maschera, sembrava avere poco o niente a che fare. Con lettere, interviste, frammenti, musica e poesia, lo spettacolo Totò oltre la maschera ripercorre la carriera dell’attore partendo idealmente dal suo rapporto con il teatro, che con apparente paradosso meglio di altro può servire come chiave per mettere a nudo l’uomo oltre la maschera dell’interprete. Perché sono esistiti un Totò e un Antonio de Curtis. L’Artista e l’Uomo.

Alessandro Preziosi ha dato voce (cercando di imitarne a tratti la cadenza e le movenze inconfondibili) a interviste, ricordi e affermazioni di Totò, che hanno permesso di conoscerlo meglio come uomo andando oltre quella maschera che in qualche modo lo ha sempre contraddistinto. Fondamentale l’accompagnamento di sottofondo alla chitarra del musicista Daniele Bonaviri. E così Preziosi sarà protagonista di un monologo ma interpreterà anche alcune delle più celebri canzoni del “principe della risata”, da Miss, mia cara miss, Nemica alla celeberrima Malafemmena. “Totò è sempre attuale – commenta la prof. Gabriella Orlando, Presidente degli Amici della Musica di San Severo – perché nonostante gli anni mette a nudo, attraverso la sua maschera, i vizi, le prepotenze le contraddizioni, la natura buffa dell’essere umano. Attraverso le innumerevoli espressioni del volto narra le debolezze del genere umano”.

La città di San Severo ha già celebrato il grande artista nel 1998, in occasione del centenario della nascita, con una serie di iniziative culturali al Teatro Verdi che videro la partecipazione, tra gli altri, della figlia Liliana de Curtis e dello sceneggiatore e autore televisivo Giancarlo Governi, durante la direzione artistica di Nino Frassica.



