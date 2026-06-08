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Alessandro Matri e Federica Nargi sposi? “Non c’è stato nessun matrimonio”

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(Adnkronos) – Federica Nargi e Alessandro Matri si sono sposati. Anzi, no. Il matrimonio (ancora) non c'è stato. L'ex calciatore e la showgirl smentiscono tra sorrisi e battute i rumors relativi al 'sì' che sarebbe stato pronunciato dopo 17 anni di unione e 2 figlie. L'occasione per il chiarimento arriva con una storia Instagram da un ristorante. "Ringraziamo i proprietari che ci hanno regalato questa orchidea il giorno dopo il nostro matrimonio", dice Matri sorridendo. "Ma il problema è uno… non ci siamo sposati, il matrimonio non c'è stato", dice l'ex attaccante lasciando aperto uno spiraglio tra allusioni e mistero: "Però boh, magari, chi lo sa…". Quindi? "Grazie ma il matrimonio non s'ha da fare". Almeno per ora. ﻿ 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Giugno 2026

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