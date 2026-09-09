Alessandro Di Battista, l’ultimo aggiornamento dopo l’intervento a Cuba: “Affronta nel migliore dei modi questa fase”

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Alessandro Di Battista "non vede l’ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento". Così si legge in un post pubblicato nella notte dalla sua associazione 'Schierarsi'. "E' stato operato a L’Avana dai medici cubani – continua il post – Desideriamo ringraziarli con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l’eccellenza della sanità cubana". Queste le ultime news sull'ex parlamentare del M5s dopo l'operazione eseguita nei giorni scorsi in seguito al malore accusato dal 48enne a Cuba il 28 agosto. "Un ringraziamento particolare va al reparto di Neurochirurgia dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, che si è preso cura di Alessandro in questi giorni così difficili. Un ringraziamento sincero va alle autorità italiane, all’Unità di Crisi della Farnesina e, in particolare, all’ambasciatrice Simona De Martino, che ha seguito e gestito con grande attenzione e sensibilità ogni fase di questo momento così delicato per Alessandro e per la sua famiglia". "Desideriamo inoltre ringraziare le autorità cubane per l’attenzione e il supporto garantiti nel corso dell’intera vicenda. Infine, ribadiamo la necessità di mantenere la massima prudenza nella diffusione delle informazioni", conclude. Il rientro di Di Battista in Italia era previsto per venerdì scorso, come comunicato dallo stesso 48enne con un post in cui aveva detto di sentirsi meglio. Ma le sue condizioni sono peggiorate, il volo è stato annullato e l'ex deputato M5S sottoposto a un intervento chirurgico.

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Pubblicato il 9 Settembre 2026