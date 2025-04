Alessandro Cochi eletto presidente Comitato regionale Lazio Coni

(Adnkronos) – Oggi, nella sede di Via Flaminia 830, si è svolta l’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche di presidente e dei membri di Giunta del Comitato Regionale Lazio del Coni per il quadriennio 2025-2028. All’Assemblea erano presenti 61 aventi diritto al voto, di cui nove deleghe, e al termine dello scrutinio Alessandro Cochi è stato eletto alla presidenza del Comitato Regionale Lazio del Coni con 46 voti, superando l’altro candidato Fabio Appetiti che ha raccolto 15 voti. Cochi, romano, 53 anni, già presidente di Ente di promozione sportiva, da oltre 30 anni impegnato nello sport come dirigente, succede a Riccardo Viola, in carica nei tre precedenti quadrienni olimpici. L’assemblea regionale ha decretato anche la composizione della nuova Giunta. Eletti in rappresentanza delle Federazioni sportive Andrea Ruggeri (Fisi) con 17 voti, Emanuela Perilli (Fissw) con 16 voti e Stefania Lella (Fih), che al ballottaggio ha ottenuto 19 voti al pari di Maurizio Amedei (Fir) ed è stata eletta per anzianità. In quota Discipline Associate è stato eletto Andrea Frateiacci (Fitds) con 55 voti (6 schede bianche), in quota Enti di Promozione sportiva Paolo Anedda (Us Acli) con 56 voti (5 schede bianche), in quota tecnici Massimiliano Brocchi (Fit) con 55 voti (6 schede bianche) e in quota atleti Sabrina Rossi (Fick) con 49 voti che ha prevalso su Pasquale Mauriello con 9 voti (3 schede bianche). “Ringrazio tutti i presidenti, tecnici e atleti che mi hanno confermato la fiducia che avevano riposto in me sei mesi fa, quando ho deciso di candidarmi per la presidenza del Comitato Regionale Lazio appoggiato dalla maggior parte del mondo sportivo regionale – sono state le prime parole di Alessandro Cochi rivolgendosi all’Assemblea – Da oggi, Giunta a Consiglio al lavoro con un simbiotico gioco di squadra che ci consentirà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, e ci porterà a realizzare importanti progetti per il rilancio dello sport su tutto il territorio”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025