Alessandro Aresu presenta il saggio “La Cina ha vinto”

Sarà Alessandro Aresu, tra le più autorevoli voci italiane nel campo dell’analisi geopolitica e delle strategie internazionali, il protagonista del prossimo appuntamento di “Think, write, lead”, il ciclo di incontri promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia dedicato ai grandi temi della contemporaneità. L’appuntamento è in programma mercoledì 20 maggio alle 18.15 nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione, in via Arpi 152, dove Aresu presenterà il suo ultimo saggio “La Cina ha vinto”, pubblicato da Feltrinelli nel 2025, dialogando con il giornalista Enrico Ciccarelli.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente della Fondazione dei Monti Uniti Filippo Santigliano e introdotto dal vicepresidente Alfonso De Pellegrino. Analista geopolitico, esperto di strategie internazionali e politiche pubbliche, collaboratore della rivista “Limes”, Alessandro Aresu ha ricoperto nel corso degli anni incarichi di consulenza e direzione per istituzioni pubbliche e organismi internazionali, tra cui Ministero dell’Economia, Ministero degli Esteri, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia Spaziale Italiana, Eurasia Group e Rann Strategy Group. Dal 2021 svolge inoltre il ruolo di consigliere del presidente del Consiglio per le strategie economiche, il Pnrr e le politiche industriali.

Nel volume “La Cina ha vinto”, Aresu propone una riflessione originale sulla competizione globale tra Cina e Occidente, superando la tradizionale lettura ideologica fondata sul confronto tra democrazie e autoritarismi per concentrarsi invece sui modelli di potenza economica, capacità industriale, sviluppo tecnologico e visione strategica. Il saggio affronta temi centrali del dibattito contemporaneo come il rapporto tra politica e tecnologia, l’intelligenza artificiale, la tecnopolitica, i nuovi equilibri internazionali e il ruolo crescente dell’Asia nello scenario globale.

L’autore invita così a riflettere non soltanto sull’ascesa cinese, ma anche sulla capacità dell’Occidente di comprendere le trasformazioni in corso senza ricorrere a semplificazioni o stereotipi. L’appuntamento rientra nel percorso culturale promosso dalla Fondazione dei Monti Uniti dedicato alle grandi trasformazioni geopolitiche, economiche e sociali che stanno ridefinendo il mondo contemporaneo. L’ingresso all’incontro sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



Pubblicato il 13 Maggio 2026