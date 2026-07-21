Alcol confiscato al contrabbando diventa disinfettante per l’Asl

Oltre seimila litri di alcol etilico, illecitamente prodotto, confiscati e devoluti ad ASL Foggia per realizzare preparati galenici disinfettanti per uso sanitario. Le operazioni di lavorazione del prodotto saranno eseguite nel laboratorio dell’hub farmaceutico aziendale.La cerimonia di consegna è avvenuta nella sede della Direzione Generale di ASL Foggia, in via Michele Protano. Presenti il tenente del Gruppo Guardia di Finanza Foggia, Gabriele Vadalà; il Brigadiere Roberto Ricci e il finanziere Giuseppe Minaudo; la Direttrice Generale di ASL Foggia, Tiziana Dimatteo, il Direttore Amministrativo Massimo Raponi; il Direttore Sanitario Leonardo Miscio e il Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco, Renato Lombardi. Dopo il sequestro operato dalla Guardia di Finanza, nell’ambito delle operazioni di contrasto al contrabbando di alcol, il Tribunale di Foggia, con provvedimento del dicembre 2025, ha disposto la confisca del prodotto. Successivamente, a marzo 2026, in seguito all’interlocuzione tra la Direzione del Dipartimento Gestione del Farmaco e la Guardia di Finanza, ASL Foggia ha richiesto all’Autorità Giudiziaria la devoluzione dell’alcol confiscato per finalità sanitarie. Il 18 giugno 2026 il Tribunale di Foggia ha autorizzato la devoluzione.Le analisi condotte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno certificato l’elevata gradazione dell’alcol etilico, con presenza di tracce di sostanze denaturanti, caratteristiche che ne consentono l’impiego quale matrice farmaceutica per la preparazione di formulazioni galeniche disinfettanti destinate esclusivamente all’utilizzo sanitario.I preparati realizzati saranno impiegati nelle strutture di ASL Foggia, in sostituzione dei disinfettanti di produzione industriale.Considerata l’impossibilità di stoccare l’intero quantitativo di alcol presso le farmacie aziendali, in ragione delle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio, ASL Foggia, il custode giudiziario e la Guardia di Finanza-Gruppo Foggia hanno definito un piano operativo che prevede accessi periodici al deposito per il prelievo frazionato di quantitativi di prodotto.L’alcol così prelevato sarà immediatamente trasferito al laboratorio galenico dell’Hub Farmaceutico aziendale di via Grecia, a Foggia, dove verrà lavorato e trasformato in preparati disinfettanti destinati alle strutture sanitarie dell’Azienda. “Le operazioni di distribuzione inizieranno con la consegna dei primi preparati alle strutture ASL nel comune di Foggia e proseguiranno progressivamente sull’intero territorio provinciale”, dichiara Renato Lombardi, Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco. “L’intera attività – prosegue – sarà svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e sotto il controllo del Servizio Farmaceutico Aziendale, garantendo la tracciabilità del prodotto e la sicurezza delle lavorazioni eseguite nel laboratorio galenico dell’Hub Farmaceutico di ASL Foggia. La devoluzione dell’alcol – conclude Lombardi – consente all’Azienda sanitaria di contenere la spesa per l’acquisto di disinfettanti industriali, valorizzando un bene sottratto all’illegalità e destinandolo a finalità di pubblico interesse”. “L’attività conferma l’importanza della collaborazione tra le Istituzioni nel trasformare gli esiti dell’azione di contrasto agli illeciti in opportunità concrete per la collettività”, dichiara il tenente del Gruppo Guardia di Finanza Foggia, Gabriele Vadalà. “La destinazione del prodotto confiscato ad ASL Foggia rappresenta un esempio di come il patrimonio sottratto all’illegalità possa essere reimpiegato per finalità di interesse pubblico, contribuendo a generare valore per il territorio e a rendere più efficiente l’impiego delle risorse pubbliche”.“Ringraziamo la Guardia di Finanza e il Tribunale di Foggia. La sinergia coniuga i principi di legalità, sostenibilità ed efficienza amministrativa”, afferma Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale di ASL Foggia. “Il valore di questa iniziativa – aggiunge la Dg – risiede nella capacità di trasformare una risorsa acquisita attraverso un percorso di legalità in uno strumento concreto a supporto dell’attività sanitaria quotidiana. Il risultato, inoltre, rafforza l’autonomia produttiva del Servizio Farmaceutico aziendale”, conclude la Direttrice Generale di ASL Foggia.



Pubblicato il 21 Luglio 2026