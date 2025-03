Alcaraz, tifosi speciali a Indian Wells: sugli spalti vestiti da api

(Adnkronos) – Invasione di api a Indian Wells, ma questa volta sugli spalti. A sostenere Carlos Alcaraz, campione in carica, durante il match contro il canadese Denis Shapovalov, valido per il secondo turno del Masters 1000, c'erano dei tifosi speciali. Mentre lo spagnolo vinceva in due set con un netto 6-2, 6-4 infatti, sugli spalti sono apparsi diversi tifosi vestiti da api. Il riferimento è a quanto accaduto proprio a Indian Wells lo scorso anno, quando la partita tra Alcaraz e Zverev fu interrotta per un'invasione di api in campo, con i tifosi costretti ad abbandonare l'impianto e gli insetti a coprire le telecamere. Inoltre nel match del primo turno tra lo spagnolo e il francese Halys, il sorteggio fu effettuato proprio dall'addetto che si occupò di risolvere il problema api. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Marzo 2025