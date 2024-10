Alcaraz ‘smentisce’ Sinner: “A Riad per soldi? Ovvio”

(Adnkronos) – Il Six Kings Slam, il torneo esibizione andato in scena a Riad tra i migliori tennisti del pianeta, continua a far discutere. In Arabia è stato infatti garantito il più alto montepremi di sempre, con il vincitore, ovvero Sinner, che si è intascato ben sei milioni di euro, mentre gli altri partecipanti ne hanno presi 1,5 solamente per accettare l'invito. Nei giorni scorsi avevano fatto quindi discutere le parole proprio di Sinner, che affermava di non essere andato in Arabia per soldi ma per confrontarsi con i migliori tennisti del pianeta. Di ben altro avviso è Carlos Alcaraz, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del torneo di Parigi-Bercy e sconfitto proprio dall'azzurro nella finale di Riad: "Se dicessi che ci sono andato solo per divertimento o per giocare dimenticandomi dei soldi, mentirei". "È ovvio che c'entravano anche i soldi. Tutti lavorano anche per quello, questa è la vita", ha continuato lo spagnolo, "amo giocare a tennis e la maggior parte del tempo non penso ai soldi, gioco per amore o per divertimento. Ma bisogna anche essere realisti, bisogna anche ammettere che si vuole fare soldi, tutto qui. A Riad è stato distribuito il premio in denaro più alto della storia, e questa mi sembra un'ottima motivazione per andare lì a giocare, o almeno lo è per me". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Ottobre 2024