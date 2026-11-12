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Alcaraz si allena a Torino ma non riconosce il suo sparring: “Chi è?” – Vide

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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz ‘confuso’ a Torino. Oggi, giovedì 12 novembre, il tennista spagnolo si è allenato per la prima volta sul cemento dell’Inalpi Arena in vista dell’inizio delle Atp Finals, in programma dal 15 al 22 novembre. Alcaraz è sceso in campo accompagnato da uno sparring partner, ma senza sapere chi fosse. 

Prima di iniziare l’allenamento infatti, Alcaraz è stato ‘pizzicato’ a chiedere al suo staff: “Chi è lui”, in un video che è diventato rapidamente virale.  

Dall’altra parte della rete c’era Luis ‘Guto’ Miguel, giovane tennista brasiliano di appena 17 anni che lo scorso ottobre ha toccato il suo best ranking nel singolare, arrivando alla posizione numero 541 del mondo. 

 

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Pubblicato il 12 Novembre 2026

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